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Первая ракетка Украины выбила россиянку на старте теннисного турнира в ОАЭ

Фото: Ангелина Калинина сломила сопротивление российской теннисистки за два сета (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

С непростой победы над россиянкой Вероникой Кудерметовой украинская теннисистка Ангелина Калинина начала борьбу на престижном турнире в Дубае.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Dubai Tennis Championships, 1/32 финала

Кудерметова – Калинина – 1:2 (3:6, 7:5, 5:7)

Дебют матча был за уроженкой Казани. Она взяла первую подачу украинки и создала небольшой гандикап (2:0). Впрочем, уже внутри партии Калинина ответила двумя брейками и с уверенной игрой на собственной подаче закрыла сет за 53 минуты.

Вторая партия началась по схожему сценарию. Кудерметова снова выиграла два стартовых гейма, а затем "посыпалась". Украинская теннисистка взяла 5 геймов подряд, в том числе сделав и три брейка. Тем не менее, россиянке удалось вернуться из небытия. Она не только навязала конкуренцию, но сумела выиграть сет (7:5).

Решающая партия стала подлинной драмой. Соперницы обменялись брейками в дебюте, а затем еще раз – в середине сета. Дальше больше. В восьмом гейме Калинина была близка к потере еще одного пункта на собственной подаче, но сумела отразить две попытки российской теннисистки совершить брейк. Кульминация наступила вскоре, когда украинка при равном счете (5:5) взяла подачу Кудерметовой и сразу же завершила матч на своей.

Для Калининой в очных противостояниях с Кудерметовой эта победа стала первой. В прошлом году их пути пересеклись в 1/8 финала турнира в австрийском Линце. Россиянка тогда победила в трех сетах.

В следующем круге первая ракетка Украины встретится с соотечественницей Даяной Ястремской. Она накануне обыграла француженку Корне в двух сетах. Ранее будущая соперница Калининой преодолела сито квалификации в Дубае.

К слову, на выходных Людмила Киченок проиграла парный финал Qatar Open-2023.

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