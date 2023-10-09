Перша ракетка України піднявся в рейтингу професіоналів, Джоковіч підпустив Алькараса

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ATP .

26-річний українець зміцнив позиції у другій сотні рейтингу Асоціації тенісистів-професіоналів. За тиждень уродженець Кременчука піднявся на дві сходинки вгору.

Наразі Сачко займає 161-ше місце. У його активі 389 залікових очок. У третій сотні класифікації опинилися ще двоє українських тенісистів – Олексій Крутих пішов угору на дві позиції (242-ге місце), а Ілля Марченко залишився на попередніх рубежах (271-ше).

Лідер рейтингу ATP не змінився. Джоковіч втратив 250 очок, але втримався на першій позиції класифікації (11545 пунктів). Другим іде Карлос Алькарас із Іспанії (8715 очок), який додав у персональну скарбничку 180 балів за тиждень. Третій – нейтральний росіянин Даніїл Медвєдєв (7490).

Цього тижня Сачко змагатиметься на "челленджері" в Братиславі. Перший суперник у словацькій столиці – австрієць Тім (10 жовтня). Натомість Марченко 9 жовтня там зустрінеться з поляком Жуком.