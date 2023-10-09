Первая ракетка Украины поднялся в рейтинге профессионалов, Джокович подпустил Алькараса

Украинский теннисист Виталий Сачко показал умеренный прогресс в классификации мирового тура, а его лидером остался серб Новак Джокович.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ATP .

26-летний украинец укрепил позиции во второй сотне рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов. В течение недели уроженец Кременчуга поднялся на две ступеньки вверх.

В данный момент Сачко занимает 161-е место. В его активе 389 зачетных очков. В третьей сотне классификации оказались еще двое украинских теннисистов – Алексей Крутых пошел вверх на две позиции (242-е место), а Илья Марченко остался на предыдущих рубежах (271-е).

Лидер рейтинга ATP не изменился. Джокович потерял 250 очков, но удержался на первой позиции классификации (11 545 пунктов). Вторым идет Карлос Алькарас из Испании (8715 очков), добавивший в персональную копилку 180 баллов за неделю. Третий – нейтральный россиянин Даниил Медведев (7490).

На этой неделе Сачко будет соревноваться на "челленджере" в Братиславе. Первый соперник в словацкой столице – австриец Тим (10 октября). В свою очередь Марченко 9 октября там встретится с поляком Жуком.