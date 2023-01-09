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Перша ракетка України з перемоги стартувала на турнірі в Гобарті

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Гобарт, Понеділок 09 січня 2023 09:14
Перша ракетка України з перемоги стартувала на турнірі в Гобарті Фото: Ангеліна Калініна виграла два сети в Гобарті (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Ангеліна Калініна успішно здолала перший раунд чергового турніру в рамках підготовки до Відкритого чемпіонату Австралії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Hobart International, 1/16 фіналу

Калініна – Маріно – 2:0 (6:2, 6:1)

25-річна уродженка Нової Каховки в двох сетах здолала Ребекку Маріно. Уже в третьому геймі Калініна оформила брейк на подачі канадки. Далі суперниці знову зосередилися на власних подачах, а в ключовий момент партії українка ще раз узяла подачу Маріно та закрила сет на своїй.

Друга партія пішла за схожим сценарієм. Калініна розпочала з чергового брейку та згодом дозволила канадці взяти гейм на подачі оста. Та далі українська тенісистка взяла 4 гейми поспіль, зокрема два – на подачі Маріно, і закрила сет усього за 31 хвилину.

У рамках 1/8 фіналу Калініна зустрінеться з Татьяною Марією. У попередньому раунді німкеня перемогла австралійку Гібсон (6:3, 6:2). Матч запланований на 11 січня. Раніше українка ніколи не зустрічалася з Марією.

Напередодні основна сітка Australian Open-2023 поповнилася ще однією українкою. Із першого раунду виступи в Мельбурні розпочне Даяна Ястремська. Вона піднялася з резервного списку тенісисток через відмову Наомі Осаки. Японка не встигла відновитися після травми.

До слова, раніше Australian Open залишився без першої ракетки світу в чоловічих змаганнях.

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