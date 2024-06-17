Перша ракетка України оновила персональний рекорд у рейтингу професіоналок

21-річна українка впродовж тижня піднялася на одну позицію і посіла 16-те місце в табелі про ранги. Вона набрала 2240 залікових пунктів і встановила новий особистий орієнтир.

Другою серед вітчизняних тенісисток залишилася Еліна Світоліна. Титулована спортсменка закріпилася на 21-й сходинці, маючи в активі 2100 очок. До першої сотні рейтингу WTA потрапили ще три українки – Даяна Ястремська (27-ме місце), Ангеліна Калініна (47-ме) та Леся Цуренко (59-те).

До другої сотні класифікації потрапили ще три українки. Якщо Дарія Снігур упродовж тижня втратила одну позицію, то Юлія Стародубцева цілих 19. Зате пішла вгору на 8 сходинок Катерина Байндль.

Тим часом у першій десятці рейтингу змін не відбулося. Беззаперечною лідеркою залишилася полька Іга Свьонтек. Вона впевнено випередила американку Корі Гауфф і Аріну Сабаленко з Білорусі.