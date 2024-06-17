Первая ракетка Украины обновила персональный рекорд в рейтинге профессионалок

21-летняя украинка в течение недели поднялась на одну позицию и заняла 16-е место в табели о рангах. Она набрала 2240 зачетных пунктов и установила новый личный ориентир.

Второй среди отечественных теннисисток осталась Элина Свитолина. Титулованная спортсменка закрепилась на 21-й строчке, имея в активе 2100 очков. В первую сотню рейтинга WTA попали еще три украинки – Даяна Ястремская (27-е место), Ангелина Калинина (47-е) и Леся Цуренко (59-е).

Во вторую сотню классификации попали еще три украинки. Если Дарья Снигур в течение недели потеряла одну позицию, то Юлия Стародубцева целых 19. Зато пошла вверх на 8 ступенек Екатерина Байндль.

Тем временем в первой десятке рейтинга изменений не произошло. Бесспорным лидером осталась полька Ига Свентек. Она уверенно опередила американку Кори Гауфф и Арину Соболенко из Беларуси.