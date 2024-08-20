Перша ракетка світу уник покарання за допінг: як це можливо

Тенісист провалив тест навесні 2024 року. Обидві проби показали наявність в організмі італійця залишків анаболічного стероїду – клостеболу.

Зіннер пояснив появу забороненого препапарату випадковістю. Його фізіотерапевт використав спрей з клостеболом для обробки порізу на пальці. Потім він зробив масаж тенісисту без рукавичок, а різні ураження шкіри італійця призвели до ненавмисного зараження.

ITIA провела ретельне розслідування ситуації. Її представники провели кілька інтерв'ю зі Зіннером і його командою. Незалежний науковий дослід підтвердив правдивість версії італійця. Зрештою, антидопінгові функціонери вирішили обійтися без бану.

Зіннер отримав символічні санкції. Він позбавлений очок, набраних на турнірі в американському Індіан-Веллсі. Там італійський тенісист дійшов до півфіналу та поповнив скарбничку чотирма сотнями балів.

Хто такий Яннік Зіннер

Уродженець області Трентіно-Південний Тіроль. Виріс у німецькомовному середовищі, а впевнено заговорив італійською після переїзду в Лігурію у 13 років. У дорослий тур потрапив у 2018 році.

У перший ешелон чоловічого тенісу ввірвався у 2022-му, коли дійшов до чвертьфіналу US Open. Наступного року пробився до півфіналу Вімблдонського турніру та фіналу ATP Finals, а на початку 2024 року тріумфував на Australian Open. Після 1/2 фіналу "Ролан Гарроса" цьогоріч став першою ракеткою світу.

У складі збірної Італії виграв Кубок Девіса-2023. Загалом здобув 15 титулів ATP. Поза кортом цікавиться Формулою-1 і футболом ("Мілан").