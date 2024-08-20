Первая ракетка мира избежал наказания за допинг: как это возможно

Теннисист провалил тест весной 2024 года. Обе пробы показали наличие в организме итальянца остатков анаболического стероида – клостебола.

Зиннер объяснил появление запрещенного препарата случайностью. Его физиотерапевт использовал спрей с клостеболом для обработки пореза на пальце. Затем он сделал массаж теннисисту без перчаток, а разные поражения кожи итальянца привели к непреднамеренному заражению.

ITIA провела тщательное расследование ситуации. Ее представители провели несколько интервью с Зиннером и его командой. Независимый научный опыт подтвердил достоверность версии итальянца. В конце концов, антидопинговые функционеры решили обойтись без бана.

Зиннер получил символические санкции. Он лишен очков, набранных на турнире в американском Индиан-Уэллсе. Там итальянский теннисист дошел до полуфинала и пополнил копилку четырьмя сотнями баллов.

Кто такой Янник Зиннер

Уроженец области Трентино-Южный Тироль. Вырос в немецкоязычной среде, а уверенно заговорил на итальянском после переезда в Лигурию в 13 лет. Во взрослый тур попал в 2018 году.

В первый эшелон мужского тенниса ворвался в 2022 году, когда дошел до четвертьфинала US Open. В следующем году пробился в полуфинал Уимблдонского турнира и финала ATP Finals, а в начале 2024 года триумфовал на Australian Open. После 1/2 финала "Ролан Гарроса" в этом году стал первой ракеткой мира.

В составе сборной Италии выиграл Кубок Дэвиса-2023. В общей сложности завоевал 15 титулов ATP. Вне корта интересуется Формулой-1 и футболом ("Милан").