Перша ракетка світу пограла з Монікою з "Друзів" перед "Ролан Гарросом-2024"

Польська тенісистка Іга Свьонтек провела спаринг із американською актрисою Кортні Кокс за лічені дні до початку Відкритого чемпіонату Франції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Instagram атлетки .

Відома за роллю Моніки Геллер у культовому ситкомі "Друзі" американка завітала в Париж. Там вона спробувала сили на ґрунті другого мейджора цьогоріч.

Свьонтек і Кокс мають спільні інтереси. Титулована полька в захваті від американського серіалу, а зірка ТБ регулярно заявляла про любов до тенісу. Кокс навіть зізнавалася в інтерв'ю, що активно підтримує фізичну форму на кортах.

Ідея очної зустрічі зародилася ще восени 2022 року. Тоді Свьонтек і Кокс обмінялися компліментами в соцмережах. Нагода вийти на корт проти першої ракетки світу випала для американської акторка перед French Open.

Раніше "Ролан Гаррос" розкрив гонорарний фонд змагань цьогоріч. П'ятірка вітчизняних тенісисток заробить мінімум по 73 тисячі євро. Тріумфаторка ж одиночного розряду збагатиться на 2,4 млн у євровалюті.