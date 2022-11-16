Перша ракетка світу побив черговий тенісний рекорд

19-річний піренеєць завершив сезон на першому місці одиночного рейтингу Асоціації тенісистів-професіоналів (ATP). Він став наймолодшим лідером підсумкової класифікації в історії.

Алькарас оновив рекорд, що був встановлений ще у 2001 році. Тоді австралієць Ллейтон Г'юїтт, якого влітку ввели до Залу тенісної слави, завершив сезон у статусі першої ракетки світу за два місяця до свого 21-річчя. Він, як і Алькарас, виграв один із чотирьох мейджорів – US Open.

Іспанський тенісист залишився нагорі рейтингу ATP, попри пропуск Підсумкового турніру в Турині. Юний піренеєць не зміг взяти участь у змаганнях через травму живота. Проте, другий у рейтингу Рафаель Надаль програв два стартові матчі ATP Finals і не зможе обійти Алькараса в класифікації.

Раніше полька Свьонтек отримала приз першій ракетці світу-2022 у жіночому тенісі. В актуальному рейтингу WTA вона стала беззаперечним лідером класифікації, випередивши найближчих конкуренток на понад 6 тисяч пунктів. Польська тенісистка виграла 8 турнірів за рік.