Перша машина у житті: як вибрати авто для новачка

Неправильно думати, що машина для недосвідченого водія повинна мати якісь особливі характеристики. Так чи інакше це буде стандартне серійне авто, але треба обрати таке, що відповідатиме кільком додатковим вимогам – так би мовити, з поправками на недосвідченість.

Автомобіль для новачка: в чому особливості

Є кілька особливостей, з урахуванням яких варто було б підбирати машину для водія-початківця. Власне, тонкощів небагато: треба пам’ятати про те, що в перший період експлуатації машина з великою вірогідністю може отримати пошкодження, а також те, що модель має бути за можливостю простою в керуванні.

Тобто, машина для новачка повинна бути з великою площею вікон, високою посадкою водія і не дуже великими габаритами. А ще – з слухняними, дружніми до водія органами керування.

І значить, з переліку рекомендованих до покупки моделей випадають низькі і потужні спорткупе, довгі універсали, незграбні пікапи, мікроавтобуси та брутальні безкомпромісні позашляховики.

Ще один нюанс щодо зручності керування – неодмінне бажання новачків мати машину з “автоматом”. Насправді, серед автоматичних трансмісій, яких на сьогодні налічується 4 типи, є такі, що працюють, м’яко кажучи, не зовсім комфортно, а є такі, що недовговічні і дороги в ремонті. Чи потрібні додаткові клопоти неофітові автосправи?

І ще одна підказка, основана на реаліях українського автомобільного ринку: умова наявності коробки-"автомата" суттєво звужує вибір машини: далеко не всі бюджетні моделі мають комплектацію з АКП. А серед тих, що мають, далеко не всі моделі варті уваги.

Стійкість до ДТП

Певно, деякі новоспечені водії обуряться, але статистика показує, що ця категорія драйверів більше за інших схильна до дрібних пошкоджень кузова. Відтак, для неофітів вигідно купувати поширені в нашій країні моделі, до яких на розбірках багато запчастин: бамперів, фар, капотів, облицювань радіатора. Дуже не рекомендується обирати якусь рідкісну машину або рідкісну комплектацію масової моделі – пошук кузовних запчастин для них перетвориться на тривале і недешеве випробування. Навпаки, не будуть зайвими моделі чи комплектації з нефарбованим пластиком на бамперах, порогах та колісних арках, з збільшеним кліренсом та великими колесами на шинах високого профілю (на менших дисках).

Трохи про практичність

З іншого боку, не можна забувати і про те, що автомобіль, навіть перший, не навчальна парта, а в першу чергу транспортний засіб. Тому перш ніж вирушити на пошуки першого автомобіля для учорашнього випускника автошколи, радимо зважити і "господарчі" обставини.

Скільки років водій чи його родина планують користуватись цією машиною? Скажімо, коли вона купується на короткий час, суто для набуття досвіду, то на всі наведені вище міркування варто звернути увагу в першу чергу. А коли мається на увазі покупка машини для багаторічної експлуатації, то не варто орієнтуватись цілком на ідею своєї недосвідченості. Краще витратити в перший період додаткові зусилля на розвиток і закріплення водійських навичок, але мати відразу корисний для всієї родини автомобіль.

Коротко

Обираючи машину для новачка за приведеними вище критеріями, не забувайте про технічний бік справи. Якщо машина купується не новою, важливо вибрати добре збережений екземпляр, який не буде дошкуляти молодому водієві поламками. Адже крім витрат нервів і часу, у випадку з недосвідченим водієм несподівана відмова в дорозі може спричинити аварійну ситуацію. А це вже зовсім зайве для того, хто тільки набуває досвіду за кермом.