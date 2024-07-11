Первая машина в жизни: как выбрать авто для новичка

Неправильно полагать, что машина для неопытного водителя должна иметь какие-то особые характеристики. Так или иначе это будет стандартный серийный автомобиль, но нужно выбрать соответствующее нескольким дополнительным требованиям – так сказать, с поправками на неопытность.

Автомобиль для новичка: в чем особенности

Есть несколько особенностей, с учетом которых стоило бы подбирать машину для начинающего водителя. Собственно тонкостей немного: надо помнить о том, что в первый период эксплуатации машина с большой вероятностью может получить повреждения, а также то, что модель должна быть по возможности простоя в управлении.

То есть машина для новичка должна быть с большой площадью окон, высокой посадкой водителя и не очень большими габаритами. А еще – с послушными, дружественными с водителем органами управления.

И значит, из перечня рекомендованных к покупке моделей выпадают низкие и мощные спорткупе, длинные универсалы, неуклюжие пикапы, микроавтобусы и агрессивные бескомпромиссные внедорожники.

Еще один нюанс по удобству управления – непременное желание новичков иметь машину с автоматом. На самом деле, среди автоматических трансмиссий, которых на сегодняшний день насчитывается 4 типа, есть работающие, мягко говоря, не совсем комфортно, а есть недолговечные и дороги в ремонте. Нужны ли дополнительные заботы неофитовые автодела?

И еще одна подсказка, основанная на реалиях украинского автомобильного рынка: условие наличия коробки-автомата существенно сужает выбор машины: далеко не все бюджетные модели имеют комплектацию с АКП. А среди имеющих далеко не все модели достойны внимания.

Устойчивость к ДТП

Вероятно, некоторые новоиспеченные водители возмутятся, но статистика показывает, что эта категория драйверов больше других подвержена мелким повреждениям кузова. Следовательно, для неофитов выгодно покупать всераспространенные в нашей стране модели, к которым на разборках много запчастей: бамперов, фар, капотов, облицовок радиатора. Очень не рекомендуется выбирать какую-нибудь редкую машину или редкую комплектацию массовой модели – поиск кузовных запчастей для них превратится в длительное и недешевое испытание. Напротив, не будут лишними модели или комплектации с неокрашенным пластиком на бамперах, порогах и колесных арках, увеличенным клиренсом и большими колесами на шинах высокого профиля (на меньших дисках).

Немного о практичности

С другой стороны, нельзя забывать и о том, что автомобиль, даже первый, не обучающая парта, а в первую очередь транспортное средство. Поэтому прежде чем отправиться на поиски первого автомобиля для вчерашнего выпускника автошколы, рекомендуем взвесить и "хозяйственные" обстоятельства.

Сколько лет водитель или его семья планируют использовать эту машину? Скажем, когда она покупается на короткое время, сугубо для приобретения опыта, то на все вышеприведенные соображения следует обратить внимание в первую очередь. А когда подразумевается покупка машины для многолетней эксплуатации, то не стоит ориентироваться целиком на идею своей неопытности. Лучше потратить в первый период дополнительные усилия на развитие и закрепление водительских навыков, но иметь сразу полезный для всей семьи автомобиль.

Кратко

Выбирая машину для новичка по приведенным выше критериям, не забывайте о технической стороне дела. Если машина покупается не новой, важно выбрать хорошо сохранившийся экземпляр, который не будет донимать молодого водителя поломками. Ведь помимо затрат нервов и времени, в случае с неопытным водителем неожиданный отказ в дороге может повлечь за собой аварийную ситуацию. А это уже совсем лишнее для того, кто только приобретает опыт за рулем.