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Перша ліга для "Шахтаря" і три рівні дуелі: УАФ визначила пари 1/4 фіналу Кубка України

Фото: "Динамо" захистити трофей не зможе (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

У таборі національної команди в столиці Чехії провели незвичайне жеребкування чвертьфінальної стадії Кубка України 2023/24.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

До церемонії приєдналися зірки збірної України – Олександр Зінченко та Руслан Маліновський. Своїх суперників отримали 8 колективів.

За трофей продовжують боротьбу 7 команд української Прем'єр-ліги. Єдиний представник Першої ліги – сумська "Вікторія". Саме їй легіонери "синьо-жовтих" обрали найсильнішого суперника. До Сум поїде донецький "Шахтар".

Натомість одеський "Чорноморець" прийме луганську "Зорю", а житомирське "Полісся" зустрінеться з "Олександрією". Натомість столична "Оболонь" після того, як вибила київське "Динамо", намагатиметься здолати й "Ворсклу" з Полтави. Базова дата матчів – 1 листопада.

Список матчів 1/4 фіналу Кубка України 2023/24:

  • "Чорноморець" – "Зоря"
  • "Вікторія" – "Шахтар"
  • "Полісся" – "Олександрія"
  • "Оболонь" – "Ворскла"

 

До слова, раніше зібрали всі версії втечі Роспутька з "Шахтаря" в спеціальній підбірці.

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