Первая лига для "Шахтера" и три равные дуэли: УАФ определила пары 1/4 финала Кубка Украины

В лагере национальной команды в столице Чехии провели необычную жеребьевку четвертьфинальной стадии Кубка Украины 2023/24.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.
К церемонии присоединились звезды сборной Украины – Александр Зинченко и Руслан Малиновский. Своих соперников получили 8 коллективов.
За трофей продолжают борьбу 7 команд украинской Премьер-лиги. Единственный представитель Первой лиги – сумская "Виктория". Именно ей легионеры "сине-желтых" определили сильнейшего соперника. В Сумы поедет донецкий "Шахтер".
В свою очередь одесский "Черноморец" примет луганскую "Зарю", а житомирское "Полесье" встретится с "Александрией". В то же время столичная "Оболонь" после того, как выбила киевское "Динамо",попытается одолеть и "Ворсклу" из Полтавы. Базовая дата матчей – 1 ноября.
Список матчей 1/4 финала Кубка Украины 2023/24:
К слову, ранее собрали все версии побега Роспутько из "Шахтера" в специальной подборке.
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