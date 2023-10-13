Первая лига для "Шахтера" и три равные дуэли: УАФ определила пары 1/4 финала Кубка Украины

К церемонии присоединились звезды сборной Украины – Александр Зинченко и Руслан Малиновский. Своих соперников получили 8 коллективов.

За трофей продолжают борьбу 7 команд украинской Премьер-лиги. Единственный представитель Первой лиги – сумская "Виктория". Именно ей легионеры "сине-желтых" определили сильнейшего соперника. В Сумы поедет донецкий "Шахтер".

В свою очередь одесский "Черноморец" примет луганскую "Зарю", а житомирское "Полесье" встретится с "Александрией". В то же время столичная "Оболонь" после того, как выбила киевское "Динамо",попытается одолеть и "Ворсклу" из Полтавы. Базовая дата матчей – 1 ноября.

Список матчей 1/4 финала Кубка Украины 2023/24: