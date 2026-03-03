"Перша леді творить історію": дружина Трампа очолила засідання Радбезу ООН

"Перша леді Меланія Трамп сьогодні творить історію в Організації Об'єднаних Націй, беручи на себе керівництво від імені Сполучених Штатів під час головування в Раді Безпеки, підкреслюючи роль освіти у сприянні толерантності та глобальному миру", - йдеться у повідомленні на сайті ООН.

Це перший випадок в історії ООН, коли чинна перша леді США головує на засіданні цього органу. Також це вперше, коли будь-яка перша леді чи перший джентльмен світу виконує таку роль.

Подія відбулася в межах головування США в Раді Безпеки, яке за ротацією розпочалося у березні 2026 року.

Засідання присвятили питанням освіти, новітніх технологій та глобальної безпеки. Брифінг провела заступниця Генсека ООН Розмарі ДіКарло, а Меланія Трамп відкрила зустріч посланням про те, що мир не обов'язково має бути крихким.

Вона наголосила на необхідності виховувати нове покоління лідерів через здобуття знань та розуміння культурних норм. Перша леді США висловила впевненість у тому, що саме освіта є найнадійнішим фундаментом для стабільності у світі.

Окрему увагу Меланія Трамп приділила штучному інтелекту та його ролі в сучасному суспільстві. Вона назвала нинішній час "ерою уяви", де технології допомагають долати кордони та ідеологічні бар'єри.

За словами першої леді, штучний інтелект демократизує знання та робить їх доступними для кожного. Це дозволяє людям швидше дізнаватися про вірування та звичаї інших народів без необхідності подорожувати. Такий підхід допомагає замінити страх перед невідомим на щире співчуття та повагу.

Також піднімалась тема технологічної нерівності у світі - перша леді закликала країни об'єднатися, щоб надати можливість кожному реалізувати свій потенціал.

Засідання проходило за участю представників усіх ключових країн світу, включаючи Велику Британію, Францію, Китай та інші держави.