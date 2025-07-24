Перша леді була чоловіком? Макрон подав до суду на блогерку за наклеп

Президент Франції Еммануель Макрон подав до суду на американську блогерку і подкастерку Кендіс Оуенс, яка стверджувала, ніби його дружина Бріжит народилася чоловіком.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Позов подружжя Макронів подало до суду штату Делавер. Вони звинуватили американку в наклепі, зазначивши, що блогерка постійно здійснює абсурдні атаки на їхню адресу задля залучення більшої аудиторії та заробітку.
Оуенс стверджувала торік, ніби перша леді Франції народилася чоловіком, а звали її, нібито, Жан-Мішель Троньє.
"Готова поставити на кін усю свою професійну репутацію, покладаючись на те, що Бріжит Макрон - насправді чоловік", - говорила вона.
Відтоді Оуенс неодноразово говорила про це у своєму подкасті "Становлення Бріжит".
"Оскільки пані Оуенс систематично підтверджувала ці неправдиві твердження у відповідь на неодноразові запити наших адвокатів про спростування, ми зрештою дійшли висновку, що звернення до суду - єдине, що можна зробити", - ідеться в позові Макрон.
Зазначено, що президент Франції і перша леді давали підкастерці можливість відмовитися від своїх наклепницьких слів, але та відмовилася це зробити.
"Ми щиро сподіваємося, що цей позов розставить усе на свої місця і покладе край цій наклепницькій кампанії раз і назавжди", - додано в позові.
Раніше у Франції було опубліковано рейтинг довіри, який свідчить про те, що діяльність Макрона схвалюють лише 19% французів.
Зазначалося, що навіть під час протестів "жовтих жилетів", коли президент став головним об'єктом народного обурення, він мав 23% підтримки.
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