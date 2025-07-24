Первая леди была мужчиной? Макрон подал в суд на блогершу за клевету

Иск чета Макронов подала в суд штата Делавэр. Они обвинили американку в клевете, отметив, что блогерша постоянно совершает абсурдные атаки в их адрес для привлечения большей аудитории и заработка.

Что предшествовало

Оуэнс утверждала в прошлом году, будто первая леди Франции родилась мужчиной, а звали ее, якобы, Жан-Мишель Тронье.

"Готова поставить на кон всю свою профессиональную репутацию, полагаясь на то, что Брижит Макрон - на самом деле мужчина", - говорила она.

С тех пор Оуэнс неоднократно говорила об этом в своем подкасте "Становление Брижит".

"Поскольку г-жа Оуэнс систематически подтверждала эти ложные утверждения в ответ на неоднократные запросы наших адвокатов об опровержении, мы в конечном итоге пришли к выводу, что обращение в суд - единственное, что можно сделать", - сказано в иске Макронов.

Отмечено, что президент Франции и первая леди давали подкастерше возможность отказаться от своих клеветнических слов, но та отказалась это сделать.

"Мы искренне надеемся, что этот иск расставит все на свои места и положит конец этой клеветнической кампании раз и навсегда", - добавлено в иске.