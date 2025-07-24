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Первая леди была мужчиной? Макрон подал в суд на блогершу за клевету

Фото: Эммануэль и Брижит Макрон (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

Президент Франции Эммануэль Макрон подал в суд на американскую блогершу и подкастершу Кэндис Оуэнс, которая утверждала, будто его супруга Брижит родилась мужчиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Иск чета Макронов подала в суд штата Делавэр. Они обвинили американку в клевете, отметив, что блогерша постоянно совершает абсурдные атаки в их адрес для привлечения большей аудитории и заработка.

Что предшествовало

Оуэнс утверждала в прошлом году, будто первая леди Франции родилась мужчиной, а звали ее, якобы, Жан-Мишель Тронье.

"Готова поставить на кон всю свою профессиональную репутацию, полагаясь на то, что Брижит Макрон  - на самом деле мужчина", - говорила она.

С тех пор Оуэнс неоднократно говорила об этом в своем подкасте "Становление Брижит".

"Поскольку г-жа Оуэнс систематически подтверждала эти ложные утверждения в ответ на неоднократные запросы наших адвокатов об опровержении, мы в конечном итоге пришли к выводу, что обращение в суд - единственное, что можно сделать", - сказано в иске Макронов.

Отмечено, что президент Франции и первая леди давали подкастерше возможность отказаться от своих клеветнических слов, но та отказалась это сделать.

"Мы искренне надеемся, что этот иск расставит все на свои места и положит конец этой клеветнической кампании раз и навсегда", - добавлено в иске.

Рейтинг Макрона во Франции

Ранее во Франции был опубликован рейтинг доверия, который свидетельствует о том, что деятельность Макрона одобряют лишь 19% французов.

Отмечалось, что даже во время протестов "желтых жилетов", когда президент стал главным объектом народного возмущения, он имел 23% поддержки.

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Эммануэль Макрон