Перша іноземна авіакомпанія скасувала польоти до РФ після застереження Зеленського

Авіакомпанія Air Tanzania з 4 вересня офіційно призупинила виконання рейсів за маршрутом Москва - Дар-ес-Салам. Компанія ухвалила таке рішення через загрозу безпеці польотів.

Пряме авіасполучення за цим напрямком запустили у липні цього року - регулярні польоти протрималися менше двох місяців.

Терміни відновлення польотів наразі невідомі. Пасажирам, які купили квитки на рейси до країни-агресорки, пообіцяли повернути гроші.

Танзанійська компанія виявилася не єдиною, яка переглянула свої маршрути. Раніше з міркувань безпеки польоти до російської столиці призупинила ізраїльська авіакомпанія El Al.

Індійський перевізник Air India ухвалив рішення змінити маршрути своїх рейсів із США до Індії, щоб повністю оминати російський повітряний простір. Окрім цього, окремі польоти напрямком до Росії почали скасовувати і турецькі авіакомпанії.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що повітряний простір Росії може стати небезпечним для цивільної авіації через активність безпілотників.