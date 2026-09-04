Первая иностранная авиакомпания отменила полеты в РФ после предостережения Зеленского

Авиакомпания Air Tanzania с 4 сентября официально приостановила выполнение рейсов по маршруту Москва - Дар-эс-Салам. Компания приняла такое решение из-за угрозы безопасности полетов.

Прямое авиасообщение по этому направлению запустили в июле этого года - регулярные полеты продержались менее двух месяцев.

Сроки возобновления полетов пока неизвестны. Пассажирам, которые купили билеты на рейсы в страну-агрессор, пообещали вернуть деньги.

Танзанийская компания оказалась не единственной, просмотревшей свои маршруты. Ранее из соображений безопасности полеты в российскую столицу приостановила израильская авиакомпания El Al.

Индийский перевозчик Air India принял решение изменить маршруты своих рейсов из США в Индию, чтобы полностью обходить российское воздушное пространство. Кроме этого, отдельные полеты в направлении России начали отменять и турецкие авиакомпании.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что воздушное пространство России может стать опасным для гражданской авиации из-за активности беспилотников.