Перша з ЄС після протестів. Посол Угорщини вручила вірчі грамоти Лукашенку

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прийняв вірчі грамоти від нового посла Угорщини Зіти Ілони Бенчик та ще 10 країн.

Разом з Угорщиною Лукашенко прийняв вірчі грамоти послів - Казахстану, Єгипту, Зімбабве, Екваторіальної Гвінеї, Анголи, Уганди, Камбоджі, Філіппін, Йорданії та Колумбії.

Під час прийняття вірчих грамот від угорського посла Лукашенко сказав, що "Угорщина є давнім і надійним другом Білорусі, відносини з яким, пройшовши випробування часом, вибудовуються на прагматичній і взаємоповажній основі".

"Готові до продовження діалогу з Угорщиною з метою деескалації напруженості в регіоні шляхом розвʼязання спірних питань тільки мирними переговорами", - сказав Лукашенко.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.