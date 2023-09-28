Первая из ЕС после протестов. Посол Венгрии вручила верительные грамоты Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко принял верительные грамоты от нового посла Венгрии Зиты Илоны Бенчик и еще 10 стран.

Вместе с Венгрией Лукашенко принял верительные грамоты послов - Казахстана, Египта, Зимбабве, Экваториальной Гвинеи, Анголы, Уганды, Камбоджи, Филиппин, Иордании и Колумбии.

Во время принятия верительных грамот от венгерского посла Лукашенко сказал, что "Венгрия является давним и надежным другом Беларуси, отношения с которым, пройдя испытание временем, выстраиваются на прагматичной и взаимоуважительной основе".

"Готовы к продолжению диалога с Венгрией с целью деэскалации напряженности в регионе путем решения спорных вопросов только мирными переговорами", - сказал Лукашенко.

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