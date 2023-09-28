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Перша з ЄС після протестів. Посол Угорщини вручила вірчі грамоти Лукашенку

Угорщина, Четвер 28 вересня 2023 19:49
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Перша з ЄС після протестів. Посол Угорщини вручила вірчі грамоти Лукашенку Фото: самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Угорщина стала першою з країн Європейського союзу, яка після протестів в Білорусі у 2020 році, вручила самопроголошеному президенту Олександру Лукашенко вірчі грамоти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на білоруське провладне інформагентство БелТА.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прийняв вірчі грамоти від нового посла Угорщини Зіти Ілони Бенчик та ще 10 країн.

Разом з Угорщиною Лукашенко прийняв вірчі грамоти послів - Казахстану, Єгипту, Зімбабве, Екваторіальної Гвінеї, Анголи, Уганди, Камбоджі, Філіппін, Йорданії та Колумбії.

Під час прийняття вірчих грамот від угорського посла Лукашенко сказав, що "Угорщина є давнім і надійним другом Білорусі, відносини з яким, пройшовши випробування часом, вибудовуються на прагматичній і взаємоповажній основі".

"Готові до продовження діалогу з Угорщиною з метою деескалації напруженості в регіоні шляхом розвʼязання спірних питань тільки мирними переговорами", - сказав Лукашенко.

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