"Перша з багатьох": Трамп назвав країну, яка приєдналася до Авраамових угод

Трамп повідомив також про швидку церемонію підписання угод, яку обговорив під час телефонних переговорів із прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу та президентом Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим.

"Казахстан - перша країна мого другого терміну, що приєдналася до Авраамових угод, перша з багатьох...Скоро ми оголосимо про церемонію підписання, щоб зробити це офіційним, і є ще багато країн, які намагаються приєднатися до цього клубу сили", - написав лідер США.

Він наголосив, що попереду ще багато роботи з об'єднання країн для стабільності та зростання, відзначивши "реальний прогрес, реальні результати".

Що говорять у Казахстані

Уряд Казахстану заявив, що питання приєднання перебуває на завершальній стадії переговорів.

"Наше передбачуване приєднання до Авраамових угод - логічне продовження зовнішньополітичного курсу Казахстану, заснованого на діалозі, взаємній повазі та регіональній стабільності", - йдеться в повідомленні офіційних осіб.

Зазначається, що Казахстан уже має дипломатичні та економічні зв'язки з Ізраїлем, тому крок матиме здебільшого символічний характер. Держсекретар США Марко Рубіо не погодився з цим, наголосивши на новій економічній значущості угоди для країн-учасниць.

Нагадаємо, Авраамові угоди - серія договорів про нормалізацію відносин між Ізраїлем та арабськими країнами, укладених у 2020-2021 роках за посередництва США. Угоди передбачають встановлення дипломатичних, економічних і культурних зв'язків між державами, які раніше не мали офіційних відносин.

Першою країною, яка приєдналася до Авраамових угод, були ОАЕ. Емірати підписали угоду з Ізраїлем 2020 року.

Крім ОАЕ підписантами цих угод є Бахрейн, Судан, Марокко.