"Перша з багатьох": Трамп назвав країну, яка приєдналася до Авраамових угод

Президент США Дональд Трамп заявив, що Казахстан приєднався до Авраамових угод. За його словами, це перша країна за його другий термін, яка пішла на цей крок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост глави Білого дому в Truth.
Трамп повідомив також про швидку церемонію підписання угод, яку обговорив під час телефонних переговорів із прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу та президентом Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим.
"Казахстан - перша країна мого другого терміну, що приєдналася до Авраамових угод, перша з багатьох...Скоро ми оголосимо про церемонію підписання, щоб зробити це офіційним, і є ще багато країн, які намагаються приєднатися до цього клубу сили", - написав лідер США.
Він наголосив, що попереду ще багато роботи з об'єднання країн для стабільності та зростання, відзначивши "реальний прогрес, реальні результати".
Уряд Казахстану заявив, що питання приєднання перебуває на завершальній стадії переговорів.
"Наше передбачуване приєднання до Авраамових угод - логічне продовження зовнішньополітичного курсу Казахстану, заснованого на діалозі, взаємній повазі та регіональній стабільності", - йдеться в повідомленні офіційних осіб.
Зазначається, що Казахстан уже має дипломатичні та економічні зв'язки з Ізраїлем, тому крок матиме здебільшого символічний характер. Держсекретар США Марко Рубіо не погодився з цим, наголосивши на новій економічній значущості угоди для країн-учасниць.
Нагадаємо, Авраамові угоди - серія договорів про нормалізацію відносин між Ізраїлем та арабськими країнами, укладених у 2020-2021 роках за посередництва США. Угоди передбачають встановлення дипломатичних, економічних і культурних зв'язків між державами, які раніше не мали офіційних відносин.
Першою країною, яка приєдналася до Авраамових угод, були ОАЕ. Емірати підписали угоду з Ізраїлем 2020 року.
Крім ОАЕ підписантами цих угод є Бахрейн, Судан, Марокко.
Зазначимо, сьогодні в Білому домі проходить зустріч Трампа з лідерами Центральної Азії. Крім Токаєва, Трамп зустрівся в Білому домі з главами Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану, прагнучи посилити вплив США в регіоні, де тривалий час домінувала Росія, а Китай проявляє зростальний інтерес.
РБК-Україна писало 6 листопада, що спецпредставник президента США з Близького Сходу Стів Віткофф заінтригував приєднанням ще однієї країни до Авраамових угод.