"Первая из многих": Трамп назвал страну, которая присоединилась к Авраамовым соглашениям

Трамп сообщил также о скорой церемонии подписания соглашений, что обсудил во время телефонных переговоров с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

"Казахстан - первая страна моего второго срока, присоединившаяся к Авраамовым соглашениям, первая из многих...Скоро мы объявим о церемонии подписания, чтобы сделать это официальным, и есть еще много стран, которые пытаются присоединиться к этому клубу силы", - написал лидер США.

Он подчеркнул, что впереди еще много работы по объединению стран для стабильности и роста, отметив "реальный прогресс, реальные результаты".

Что говорят в Казахстане

Правительство Казахстана заявило, что вопрос присоединения находится на завершающей стадии переговоров.

"Наше предполагаемое присоединение к Авраамовым соглашениям - логичное продолжение внешнеполитического курса Казахстана, основанного на диалоге, взаимном уважении и региональной стабильности", - говорится в сообщении официальных лиц.

Отмечается, что Казахстан уже имеет дипломатические и экономические связи с Израилем, поэтому шаг будет носить в основном символический характер. Госсекретарь США Марко Рубио не согласился с этим, подчеркнув новую экономическую значимость соглашения для стран-участниц.

Напомним, Авраамовы соглашения - серия договоров о нормализации отношений между Израилем и арабскими странами, заключенных в 2020–2021 годах при посредничестве США. Соглашения предусматривают установление дипломатических, экономических и культурных связей между государствами, ранее не имевшими официальных отношений.

Первой страной, которая присоединилась к Авраамовым соглашениям, были ОАЭ. Эмираты подписали соглашение з Израилем в 2020 году.

Помимо ОАЭ подписантами этих соглашений являются Бахрейн, Судан, Марокко.