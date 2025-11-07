RU

"Первая из многих": Трамп назвал страну, которая присоединилась к Авраамовым соглашениям

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Президент США Дональд Трамп заявил, что Казахстан присоединился к Авраамовым соглашениям. По его словам, это первая страна за его второй срок, которая пошла на этот шаг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост главы Белого дома в Truth.

Трамп сообщил также о скорой церемонии подписания соглашений, что обсудил во время телефонных переговоров с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

"Казахстан - первая страна моего второго срока, присоединившаяся к Авраамовым соглашениям, первая из многих...Скоро мы объявим о церемонии подписания, чтобы сделать это официальным, и есть еще много стран, которые пытаются присоединиться к этому клубу силы", - написал лидер США.

Он подчеркнул, что впереди еще много работы по объединению стран для стабильности и роста, отметив "реальный прогресс, реальные результаты".

Что говорят в Казахстане

Правительство Казахстана заявило, что вопрос присоединения находится на завершающей стадии переговоров.

"Наше предполагаемое присоединение к Авраамовым соглашениям - логичное продолжение внешнеполитического курса Казахстана, основанного на диалоге, взаимном уважении и региональной стабильности", - говорится в сообщении официальных лиц.

Отмечается, что Казахстан уже имеет дипломатические и экономические связи с Израилем, поэтому шаг будет носить в основном символический характер.  Госсекретарь США Марко Рубио не согласился с этим, подчеркнув новую экономическую значимость соглашения для стран-участниц.

Напомним, Авраамовы соглашения - серия договоров о нормализации отношений между Израилем и арабскими странами, заключенных в 2020–2021 годах при посредничестве США. Соглашения предусматривают установление дипломатических, экономических и культурных связей между государствами, ранее не имевшими официальных отношений.

Первой страной, которая присоединилась к Авраамовым соглашениям, были ОАЭ. Эмираты подписали соглашение з Израилем в 2020 году.

Помимо ОАЭ подписантами этих соглашений являются Бахрейн, Судан, Марокко.

Отметим, сегодня в Белом доме проходит встреча Трампа с лидерами Центральной Азии. Помимо Токаева, Трамп встретился в Белом доме с главами Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, стремясь усилить влияние США в регионе, где долгое время доминировала Россия, а Китай проявляет растущий интерес.

РБК-Украина писало 6 ноября, что спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заинтриговал присоединением еще одной страны к Авраамовым соглашениям.

