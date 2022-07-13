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Perseverance зібрав ювілейний зразок грунту з Марсу: фото процесу

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Середа 13 липня 2022 14:18
Perseverance зібрав ювілейний зразок грунту з Марсу: фото процесу Фото: Perseverance зібрав ювілейний зразок грунту з Марсу (twitter.com/NASAPersevere)
Автор: Сергій Пишкін

Марсохід Національного управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) Perseverance зібрав 10-й зразок грунту Марсу. Поділився фотографією результату.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу марсоходу Perseverance.

Изображение

Фото: Perseverance зібрав ювілейний зразок грунту з Марсу (twitter.com/NASAPersevere)

"Я вже зібрав свій 10-й зразок каменю, побачений тут у пізньому полудні марсіанського сонця", - пише пресслужба марсохода.

Зазначається, що розмір зразка дорівнює розміру мізинця.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що телескоп NASA імені Джеймса Вебба показав найглибше і чітке інфрачервоне зображення далекого всесвіту на сьогодні.

Також нещодавно Hubble сфотографував спіральну галактику CGCG 396-2, яка розташована у сузір'ї Оріон.

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