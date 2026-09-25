Пермський НПЗ призупинив роботу після атаки українського дрона, - Reuters

Атака українського безпілотника по Пермському нафтопереробному заводу 25 вересня виявилася успішною. Підприємство зупинило роботу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Пермський нафтопереробний завод є сьомим за обсягом переробки нафти в Росії. Сьогодні він припинив роботу після атаки українського дрона.
Удар БпЛА спричинив пожежу та пошкодив трубопроводи, сховища та технологічні установки, повідомили виданню два джерела в галузі.
Губернатор Пермського краю Дмитро Махонін писав у своєму Telegram-каналі, що була атака на промисловий об'єкт, проте не назвав, на який.
Раніше нафтопереробний завод зазнав нападу 21 серпня. На підприємстві спалахнула масштабна пожежа.
Пожежа та пошкодження технологічних агрегатів через удар дроном стали причинами зупинки діяльності НПЗ у Пермі 24 серпня.
Також РБК-Україна писало, що у ніч проти 25 вересня українські захисники уразили НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез". На території об’єкта зафіксували пожежу.