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Пермський НПЗ призупинив роботу після атаки українського дрона, - Reuters

20:28 25.09.2026 Пт
1 хв
aimg Олена Бджола
Фото: Атака дронів на Пермський НПЗ (росЗМІ)

Атака українського безпілотника по Пермському нафтопереробному заводу 25 вересня виявилася успішною. Підприємство зупинило роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Пермський НПЗ зупинився

Пермський нафтопереробний завод є сьомим за обсягом переробки нафти в Росії. Сьогодні він припинив роботу після атаки українського дрона.

Удар БпЛА спричинив пожежу та пошкодив трубопроводи, сховища та технологічні установки, повідомили виданню два джерела в галузі.

Губернатор Пермського краю Дмитро Махонін писав у своєму Telegram-каналі, що була атака на промисловий об'єкт, проте не назвав, на який.

Атаки на НПЗ у Пермі

Раніше нафтопереробний завод зазнав нападу 21 серпня. На підприємстві спалахнула масштабна пожежа.

Пожежа та пошкодження технологічних агрегатів через удар дроном стали причинами зупинки діяльності НПЗ у Пермі 24 серпня.

Також РБК-Україна писало, що у ніч проти 25 вересня українські захисники уразили НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез". На території об’єкта зафіксували пожежу.

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Російська ФедераціяНПЗПермь