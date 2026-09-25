Пермський НПЗ призупинив роботу після атаки українського дрона, - Reuters

Пермський НПЗ зупинився

Пермський нафтопереробний завод є сьомим за обсягом переробки нафти в Росії. Сьогодні він припинив роботу після атаки українського дрона.

Удар БпЛА спричинив пожежу та пошкодив трубопроводи, сховища та технологічні установки, повідомили виданню два джерела в галузі.

Губернатор Пермського краю Дмитро Махонін писав у своєму Telegram-каналі, що була атака на промисловий об'єкт, проте не назвав, на який.

Атаки на НПЗ у Пермі

Раніше нафтопереробний завод зазнав нападу 21 серпня. На підприємстві спалахнула масштабна пожежа.

Пожежа та пошкодження технологічних агрегатів через удар дроном стали причинами зупинки діяльності НПЗ у Пермі 24 серпня.