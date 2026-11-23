Після нічної атаки безпілотників у Пермі загорівся нафтопереробний завод "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез". На підприємстві зафіксували кілька осередків пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Пермського краю Дмитра Махоніна , Міноборони РФ та російський Telegram-канал ASTRA .

Махонін повідомив, що внаслідок атаки безпілотників пошкоджень зазнав промисловий об'єкт у Прикам'ї. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. На місці працюють оперативні служби.

Губернатор Пермського краю також закликав місцевих жителів не наближатися до уламків безпілотників і не торкатися їх. За його словами, сили ППО та мобільні вогневі групи продовжують відбивати атаки.

Водночас російське Міноборони заявило, що протягом ночі з 22 на 23 листопада сили ППО нібито перехопили та знищили 192 безпілотники над територією Росії, зокрема над Пермським краєм.

Також, за даними відомства, безпілотники нібито збивали над Брянською, Бєлгородською, Воронезькою, Волгоградською, Кіровською, Орловською, Пензенською, Ростовською, Саратовською, Самарською, Тамбовською та Ульяновською областями, Краснодарським краєм, Татарстаном, Башкортостаном і окупованим Кримом.

Що відомо про пожежу на НПЗ

Російський Telegram-канал ASTRA повідомив, що після атаки безпілотників у Пермі загорівся завод "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез". Такий висновок журналісти зробили на основі OSINT-аналізу.

За їхніми даними, на території підприємства помітні кілька осередків пожежі. Імовірно, загоряння виникло на майданчику первинної переробки нафти. Там розташовані ключові технологічні установки - електрознесолення та атмосферно-вакуумної перегонки нафти.

У цьому виробничому циклі задіяні чотири установки АВТ і три блоки ЕЛОУ. Вони є важливими елементами процесу переробки сировини.

Що відомо про Пермський НПЗ

"Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" - один із найбільших нафтопереробних заводів Росії. Підприємство входить до групи "Лукойл" і розташоване в Пермі.

Потужність заводу перевищує 13 млн тонн нафти на рік. Він виробляє бензин, дизельне пальне, авіаційний гас, мастильні матеріали та іншу нафтопродукцію.

За обсягами переробки серед підприємств Приволзького федерального округу Пермський НПЗ посідає третє місце після "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтеза" та комплексу "ТАНЕКО" в Нижньокамську.