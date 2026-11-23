В Перми после атаки дронов горит один из крупнейших НПЗ России, - СМИ
После ночной атаки беспилотников в Перми загорелся нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез". На предприятии зафиксировали несколько очагов пожара.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, Минобороны РФ и российский Telegram-канал ASTRA.
Махонин сообщил, что в результате атаки беспилотников повреждения получил промышленный объект в Прикамье. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. На месте действуют оперативные службы.
Губернатор Пермского края также призвал местных жителей не приближаться к обломкам беспилотников и не прикасаться к ним. По его словам, силы ПВО и мобильные огневые группы продолжают отражать атаки.
В то же время российское Минобороны заявило, что в течение ночи с 22 на 23 ноября силы ПВО якобы перехватили и уничтожили 192 беспилотника над территорией России, в том числе над Пермским краем.
Также, по данным ведомства, беспилотники якобы сбивали над Брянской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Кировской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Тамбовской и Ульяновской областями, Краснодарским краем, Краснодарским краем, Краснодарским краем.
Что известно о пожаре на НПЗ
Российский Telegram-канал ASTRA сообщил, что после атаки беспилотников в Перми загорелся завод "ЛУКойл-Пермнефтеоргсинтез". Такой вывод журналисты сделали на основе OSINT-анализа.
По их данным, на территории предприятия заметны несколько очагов пожара. Предположительно возгорание возникло на площадке первичной переработки нефти. Там расположены ключевые технологические установки – электрообессоливание и атмосферно-вакуумная перегонка нефти.
В этом производственном цикле задействованы четыре установки АВТ и три блока ЭЛОУ. Они являются важнейшими элементами процесса переработки сырья.
Что известно о Пермском НПЗ
"Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" – один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Предприятие входит в группу "ЛУКойл" и расположено в Перми.
Мощность завода превышает 13 млн. тонн нефти в год. Он производит бензин, дизельное горючее, авиационный керосин, смазочные материалы и другую нефтепродукцию.
По объемам переработки среди предприятий Приволжского федерального округа Пермский НПЗ занимает третье место после "ЛУКойл-Нижегороднефтеоргсинтеза" и комплекса "ТАНЕКО" в Нижнекамске.
Напомним, "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" уже неоднократно становился целью атак беспилотников.
В частности, 21 августа после удара дрона на заводе возник пожар, а его работу остановили из-за повреждения технологического оборудования.