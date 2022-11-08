UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Перлина Серії А відмовився їхати на ЧС-2022: нестандартна причина

Фото: Крістіан Вольпато (в центрі) марить збірною Італії (facebook.com/officialasroma)
Автор: Антон Федорців

Юний півзахисник італійської "Роми" Крістіан Вольпато знехтував можливістю поїхати на чемпіонат світу на порозі свого 19-річчя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на IFTV.

Атакувальний хавбек "вовків" відхилив виклик до збірної Австралії. Уродженець передмістя Сіднея міг потрапити до фінальної заявки "Соккеруз" на Мундіаль у Катарі.

Вольпато вирішив виступати за збірну Італії, яка ЧС-2022 пропустить після вильоту в плей-офф кваліфікації. Наразі 18-річний талант провів 4 матчі (2 голи) за команду U-19 та 3 поєдинки (1 м'яч) за команду U-20 "Скуадри Адзурри". Нещодавно він дебютував у першій команді "Роми" та навіть відзначився голом і асистом проти "Верони".

Вольпато виховувався в низці команд Сіднея, зокрема "Вестерн Сідней Вондерерз". У структурі римлян він опинився у 2020 році та потрапив під опіку легенди "вовків" Франческо Тотті. Окрім позиції центрхава, може також виконати роль вінгера.

Нещодавно італійська збірна отримала шанс поїхати на ЧС-2022 після провальної кваліфікації. "Скуадра Адзурра" на Мундіалі в Катарі може замінити збірну Тунісу. Африканців нібито покарають за втручання уряду в роботу футбольної федерації.

До слова, раніше визначилися транслятори ЧС-2022 на території України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чемпіонат світуЧМ-2022Чемпіонат ІталіїЗбірна Італії