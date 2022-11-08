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Жемчужина Серии А отказался ехать на ЧМ-2022: нестандартная причина

Фото: Кристиан Вольпато (в центре) грезит сборной Италии (facebook.com/officialasroma)
Автор: Антон Федорцив

Юный полузащитник итальянской "Ромы" Кристиан Вольпато пренебрег возможностью поехать на чемпионат мира на пороге своего 19-летия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на IFTV.

Атакующий хавбек "волков" отклонил вызов в сборную Австралии. Уроженец пригорода Сиднея мог попасть в финальную заявку "Соккеруз" на Мундиаль в Катаре.

Вольпато решил выступать за сборную Италии, которая ЧМ-2022 пропустит после вылета в плей-офф квалификации. Пока 18-летний талант провел 4 матча (2 гола) за команду U-19 и 3 поединка (1 мяч) за команду U-20 "Скуадры Адзурры". Недавно он дебютировал в первой команде "Ромы" и даже отличился голом и ассистом против "Вероны".

Вольпато воспитывался в ряде команд Сиднея, в том числе "Вестерн Сидней Уондерерс". В структуре римлян он оказался в 2020 году и попал под опеку легенды "волков" Франческо Тотти. Кроме позиции центрхава может также исполнить роль вингера.

Недавно итальянская сборная получила шанс поехать на ЧМ-2022 после провальной квалификации. "Скуадра Адзурра" на Мундиале в Катаре может заменить сборную Туниса. Африканцев якобы накажут за вмешательство правительства в работу футбольной федерации.

К слову, ранее определились трансляторы ЧМ-2022 на территории Украины.

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