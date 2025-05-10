Перл-Харбор замість тихої гавані: чого очікувати від курсу долара

Як зазначив банкір, до 20 травня на валютному ринку України очікується відносний спокій передусім через тривалість періоду сплати податків. Крім того, роль Нацбанку залишається ключовою: через механізм валютних інтервенцій згладжуватиме розрив між попитом і пропозицією.

За його словами, в умовах війни режим "керованої гнучкості" є найбільш ефективним, адже ситуація на валютному ринку не розвивається хаотично, а будь-які поточні курсові зміни є мінімальними, хоч і різновекторними.

Крім того, продовжиться тренд на рівність курсів міжбанку та готівкового ринку: впродовж 12-18 травня курси будуть майже тотожними, очікує Лєсовий.

Банкір припустив, що в травні курс американської валюти може зростати. Водночас поточні курсові показники залишатимуться нижчими за ті, що були встановлені на початок року (на 1 січня 2025 року офіційний курс становив 42,02 грн/долар).

"Очікується, що протягом наступного тижня офіційний курс перебуватиме в межах 41,25-41,65 грн//долар", - прогнозує представник Глобус Банку

Курс євро

Як зазначив банкір, вартість євро на українському ринку визначатиме котування пари долар/євро на світових ринках. Однак навряд чи вартість американської валюти опуститься нижче 1,13-1,15 доларів за 1 євро. Тобто не варто очікувати нових рекордів у змаганнях цих двох світових валют.

"Хоча все, як і раніше, може залежати переважно від економічних рішень/вчинків президента США. Ті зі світових інвесторів, хто встиг втекти з долара в євро чи золото, навряд чи швидко повернуться до доларової тихої гавані, адже для них вона стала справжнім Перл-Харбором", - сказав Лєсовий

Водночас він радить не забувати, що американська валюта залишається у статусі світової, тобто вона є досить міцною і їй не загрожує глобальне знецінення (факт: долар увібрав близько 80% світового капіталу).

Прогноз курсу

Як зазначив банкір, основні характеристики валютного ринку наступного тижня (12-18 травня) будуть такими:

Коридори допустимих валютних змін складуть 41,25-41,65 грн/долар та 45-48 грн/євро (на міжбанку) та 41,2-41,6 грн/долар та 45-48 грн/долар (на готівковому ринку).

Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку складе 0 грн.

Середні тижневі курсові відхилення будуть в межах 1-1,5% від стартового курсу тижня.

"Попри затяжні спроби встановити мир, чи радше сказати - знайти дієвий механізм для припинення бойових дій, війна триває, що так чи інакше тиснутиме на настрої громадян. Разом з тим, долю валютного ринку визначатимуть головним чином економічні чинники та стратегія регулятора. Відтак не варто очікувати шалених курсових змін, ситуація залишатиметься прогнозованою та прийнятною: офіційна вартість долара буде нижчою за початковий курс 2025 року, тобто менш як 42 гривень", - констатував Лєсовий.