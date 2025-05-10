Перл-Харбор вместо тихой гавани: чего ожидать от курса доллара

Как отметил банкир, до 20 мая на валютном рынке Украины ожидается относительное спокойствие прежде всего из-за длительности периода уплаты налогов. Кроме того, роль Нацбанка остается ключевой: через механизм валютных интервенций будет сглаживать разрыв между спросом и предложением.

По его словам, в условиях войны режим "управляемой гибкости" является наиболее эффективным, ведь ситуация на валютном рынке не развивается хаотично, а любые текущие курсовые изменения являются минимальными, хоть и разновекторными.

Кроме того, продолжится тренд на равенство курсов межбанка и наличного рынка: в течение 12-18 мая курсы будут почти тождественными, ожидает Лесовой.

Банкир предположил, что в мае курс американской валюты может расти. В то же время текущие курсовые показатели будут оставаться ниже тех, что были установлены на начало года (на 1 января 2025 года официальный курс составлял 42,02 грн/доллар).

"Ожидается, что в течение следующей недели официальный курс будет находиться в пределах 41,25-41,65 грн/доллар", - прогнозирует представитель Глобус Банка

Курс евро

Как отметил банкир, стоимость евро на украинском рынке будут определять котировки пары доллар/евро на мировых рынках. Однако вряд ли стоимость американской валюты опустится ниже 1,13-1,15 долларов за 1 евро. То есть не стоит ожидать новых рекордов в соревнованиях этих двух мировых валют.

"Хотя все по-прежнему может зависеть преимущественно от экономических решений/поступков президента США. Те из мировых инвесторов, кто успел сбежать из доллара в евро или золото, вряд ли быстро вернутся в долларовую тихую гавань, ведь для них она стала настоящим Перл-Харбором", - сказал Лесовой

В то же время он советует не забывать, что американская валюта остается в статусе мировой, то есть она является достаточно прочной и ей не грозит глобальное обесценивание (факт: доллар вобрал около 80% мирового капитала).

Прогноз курса

Как отметил банкир, основные характеристики валютного рынка на следующей неделе (12-18 мая) будут такими:

Коридоры допустимых валютных изменений составят 41,25-41,65 грн/доллар и 45-48 грн/евро (на межбанке) и 41,2-41,6 грн/доллар и 45-48 грн/доллар (на наличном рынке).

Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка составит 0 грн.

Средние недельные курсовые отклонения будут в пределах 1-1,5% от стартового курса недели.

"Несмотря на затяжные попытки установить мир, или скорее сказать - найти действенный механизм для прекращения боевых действий, война продолжается, что так или иначе будет давить на настроения граждан. Вместе с тем, судьбу валютного рынка будут определять главным образом экономические факторы и стратегия регулятора. Поэтому не стоит ожидать безумных курсовых изменений, ситуация будет оставаться прогнозируемой и приемлемой: официальная стоимость доллара будет ниже начального курса 2025 года, то есть менее 42 гривен", - констатировал Лесовой.