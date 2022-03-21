За период войны в Украине разоблачили более 40 диверсий

По словам Монастырского, среди задержанных были те, кто приехал с временно оккупированных территорий, однако были и те кто имел вид на жительство.

"Подавляющее большинство задержанных диверсантов - граждане Украины. К сожалению, есть цена измены, но и будет цена ответственности. И ответственность будет значительно выше, чем тридцать иудиных сребреников",- заявил министр.

Как отметил министр, за 25 дней войны против России было зарегистрировано: