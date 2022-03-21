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За період війни в Україні викрили більше 40 диверсій

Фото: голова МВС України Денис Монастирський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні, з початку війни проти Російської Федерації, було зареєстровано 48 диверсійних злочинів. Більшість затриманих диверсантів виявились громадянами України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського.

За словами Монастирського, серед затриманих були ті, хто приїхав з тимчасово окупованих територій, однак були й ті хто мав посвідку на проживання.

"Переважна більшість затриманих диверсантів – громадяни України. На жаль, є ціна зради, але й буде ціна відповідальності. І відповідальність буде значно вищою, ніж тридцять юдиних срібняків",- заявив міністр.

Як відзначив міністр, за 25 днів війни проти Росії було зареєстровано:

  • 922 випадки посягання на територіальну цілісність та недоторканість кордонів України;
  • 244 випадків державної зради;
  • 48 випадків диверсійних злочинів;
  • 57 інших випадків злочинів.

Війна Росії проти України триває двадцять шість днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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