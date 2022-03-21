За період війни в Україні викрили більше 40 диверсій

В Україні, з початку війни проти Російської Федерації, було зареєстровано 48 диверсійних злочинів. Більшість затриманих диверсантів виявились громадянами України.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського.
За словами Монастирського, серед затриманих були ті, хто приїхав з тимчасово окупованих територій, однак були й ті хто мав посвідку на проживання.
"Переважна більшість затриманих диверсантів – громадяни України. На жаль, є ціна зради, але й буде ціна відповідальності. І відповідальність буде значно вищою, ніж тридцять юдиних срібняків",- заявив міністр.
Як відзначив міністр, за 25 днів війни проти Росії було зареєстровано:
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