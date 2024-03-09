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Пережив два "прильоти". Поліція евакуювала пораненого мешканця села Костянтинівка (відео)

Фото: поліція евакуювала пораненого мешканця села Костянтинівка (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Правоохоронці евакуювали чоловіка, який пережив два "прильоти" у власний будинок. Під час останнього ворожого удару, уламки застрягли в одязі потерпілого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Донецької області.

"Пережив два "прильоти" у свій будинок: "білі янголи" врятували пораненого мешканця села Костянтинівка", - повідомили правоохоронців.

За їх даними, у момент російського удару 62-річний чоловік був в оселі та вижив дивом. Уламки застрягли в одязі. 

 

На відео видно, що поліцейські мчали на допомогу потерпілому під ворожими дронами та обстрілом КАБами. 

Обстріли Донецької області

Росіяни не полишають спроб захопити територію Донецької області, а також продовжують тероризувати мирних мешканців.

Нещодавно окупанти чотирма ракетами "С-300" вдарили по Мирнограду. В результаті травми отримали троє місцевих жителів. А вранці ворог атакував Покровськ. Там відомо про трьох поранених.

До того ми писали, що під ворожим обстрілом була Костянтинівка. Там окупанти атакували відділок поліції, а також лікарню.

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Донецька областьВійна Росії проти України