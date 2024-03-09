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Пережил два "прилета". Полиция эвакуировала раненого жителя села Константиновка (видео)

Фото: полиция эвакуировала раненого жителя села Константиновка (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Правоохранители эвакуировали мужчину, который пережил два "прилета" в собственный дом. Во время последнего вражеского удара, обломки застряли в одежде потерпевшего.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на полицию Донецкой области.

"Пережил два "прилета" в свой дом: "белые ангелы" спасли раненого жителя села Константиновка", - сообщили правоохранители.

По их данным, в момент российского удара 62-летний мужчина был в доме и выжил чудом. Обломки застряли в одежде.

На видео видно, что полицейские мчались в помощь пострадавшему под вражескими дронами и обстрелом КАБами.

Обстрелы Донецкой области

Россияне не оставляют попыток захватить территорию Донецкой области, а также продолжают терроризировать мирных жителей.

Недавно оккупанты четырьмя ракетами "С-300" ударили по Мирнограду. В результате травмы получили три местных жителя. А утром враг атаковал Покровск. Там известно о трех раненых.

До этого мы писали, что под вражеским обстрелом была Константиновка. Там оккупанты атаковали отделение полиции, а также больницу.

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