Пережили Бахмут, але лежать у малійській пустелі: Reuters дізналося про долю "вагнерівців"

Жахливі кадри вбитих найманців тепер поширюються в мережі , і деякі родичі розповіли Reuters, що тіла їхніх чоловіків та синів кинуті у пустелі.

Як зазначає агентство, втрата таких досвідчених найманців оголює небезпеки, з якими стикаються російські наймані сили, що працюють на військові хунти, які намагаються стримати повстанців у посушливому регіоні Сахеля в Малі, Буркіна-Фасо та Нігері.

Розгром "вагнерівців" у Малі викликає сумніви щодо того, чи зможе Москва, яка визнала фінансування "Вагнера" і включила багатьох його найманців до складу сил міністерства оборони, домогтися більшого, ніж західні та оонівські війська, нещодавно вигнані хунтою, заявили шість офіційних осіб та експертів, що працюють у регіоні.

Порівнюючи загальнодоступну інформацію з повідомленнями в Інтернеті від родичів і бійців, спілкуючись із сімома родичами та використовуючи програмне забезпечення для розпізнавання осіб для аналізу кадрів з поля бою, Reuters змогло ідентифікувати 23 найманця, що зникли безвісти, та ще двох, взятих у полон туарег біля міста Тінзауатен на кордоні з Алжиром.

Декілька людей пережили облогу Бахмута в Україні, яку покійний засновник "Вагнера" Євген Пригожин називав "м'ясорубкою". Інші служили у Лівії, Сирії та інших місцях. Деякі були колишні російські солдати, принаймні один з яких вийшов у відставку після повноцінної армійської кар'єри.

Найманці в Африці

Хунти в Малі, Нігері та Буркіна-Фасо налагодили тісні оборонні та дипломатичні зв'язки з Росією. Після переворотів у цих країнах було створено Альянс держав Сахеля.

На початку серпня туареги заявили, що в ході запеклих боїв у місті Тінзауатен недалеко від кордону з Алжиром вони вбили щонайменше 84 російські найманці "Вагнера" та 47 малійських солдатів.