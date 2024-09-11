Пережили Бахмут, но лежат в малийской пустыне: Reuters узнало о судьбе "вагнеровцев"

Ужасные кадры убитых наемников теперь распространяются в сети, и некоторые родственники рассказали Reuters, что тела их мужей и сыновей брошены в пустыне.

Как отмечает агентство, потеря таких опытных наемников обнажает опасности, с которыми сталкиваются российские наемные силы, работающие на военные хунты, которые изо всех сил пытаются сдержать повстанцев в засушливом регионе Сахеля в Мали, Буркина-Фасо и Нигере.

Разгром "вагнеровцев" в Мали вызывает сомнения относительно того, сможет ли Москва, признавшая финансирование "Вагнера" и включившая многих его наемников в состав сил министерства обороны, добиться большего, чем западные и ооновские войска, недавно изгнанные хунтой, заявили шесть официальных лиц и экспертов, работающих в регионе.

Сравнивая общедоступную информацию с сообщениями в Интернете от родственников и бойцов, общаясь с семью родственниками и используя программное обеспечение для распознавания лиц для анализа кадров с поля боя, Reuters смогло идентифицировать 23 наемника, пропавших без вести, и еще двух, взятых в плен туарегами после засады возле города Тинзауатен на границе с Алжиром.

Несколько человек пережили осаду Бахмута в Украине, которую покойный основатель "Вагнера" Евгений Пригожин называл "мясорубкой". Другие служили в Ливии, Сирии и других местах. Некоторые были бывшими российскими солдатами, по крайней мере один из которых вышел в отставку после полноценной армейской карьеры.

Наемники в Африке

Хунты в Мали, Нигере и Буркина-Фасо наладили тесные оборонные и дипломатические связи с Россией. После переворотов в этих странах был образован Альянс государств Сахеля.

В начале августа туареги заявили, что в ходе ожесточенных боев в городе Тинзауатен недалеко от границы с Алжиром они убили по меньшей мере 84 российских наемника "Вагнера" и 47 малийских солдат.