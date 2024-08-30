Російських найманців повертають із Буркіна-Фасо до Курської області, - Le Monde

Найманці з російської бригади під назвою "Ведмеді" залишають Буркіна-Фасо. Їх повертають, щоб відобразити наступ ЗСУ у Курській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde .

За даними видання йдеться про групу чисельністю близько ста осіб. Вони прибули до столиці африканської держави Уагадугу у травні з метою забезпечувати захист голову хунти капітана Ібрагіма Траоре.

Le Monde пише, що причиною від'їзду російських найманців з Африки є їх переведення під Курськ для оборони області від настання ЗСУ, що триває з 6 серпня. Журналісти вийшли на зв'язок по Telegram із командиром бригади Віктором Єрмолаєвим, - і той підтвердив інформацію про виведення бойовиків.

У бригаді "Ведмеді" заперечують зв'язок із Міноборони РФ. Однак, є свідчення, що з нею контактували деякі керівники російського оборонного відомства. Так, 5 квітня 2023 року Юнус-Бек Євкуров, заступник міністра оборони Росії, який наразі курирує всю військову присутність Кремля на африканському континенті, особисто відвідав табір у Перевальному в окупованому Криму, щоб запропонувати свою підтримку.