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Перезапуск діалогу з РПЦ? Папа Римський вперше зустрівся з російським митрополитом

Фото: Папа Римський Лев XIV (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Папа Римський Лев XIV зустрівся з митрополитом Антонієм, який представляє Російську православну церкву,

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

На тлі напружених відносин між Ватиканом і Москвою через вторгнення в Україн ця зустріч може свідчити про спробу Святого Престолу відновити діалог між сторонами та просунути ідею мирних переговорів.

Понтифік зустрівся з Антонієм, головою відділу зовнішніх церковних зв'язків, та п'ятьма іншими високопоставленими священнослужителями під час ранкової аудієнції.

Це була перша аудієнція Лева з Антонієм, який представляв патріарха Кирила на похоронах Папи Франциска.

Варто зазначити, що ще від моменту вступу на папський престол у травні Лев XIV неодноразово закликав до миру в глобальних конфліктах, а цього місяця заявив президенту України Володимиру Зеленському, який перебував з візитом, що Ватикан готовий прийняти мирні переговори між Росією та Україною.

При цьому понтифік висловлював близькість до стражденної України та наголошував, що війна РФ є безглуздою.

Однак російські чиновники заявили, що не розглядають Ватикан як серйозне місце для переговорів, оскільки він оточений членом НАТО Італією, яка підтримує Україну.

Під час своєї першої телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним на початку червня Папа Лев закликав Росію вжити заходів для припинення конфлікту.

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