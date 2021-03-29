Надо перейти КПВВ: в Минсоце сказали, как 400 тысячам жителей ОРДЛО получить пенсии

На территории ОРДЛО находится около 400 тысяч человек, которые не обращались за пенсиями. Для того чтобы они могли получить пенсии, им необходимо пересечь контрольно-пропускные пункты въезда-выезда.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщила министр социальной политики Марина Лазебная.

По ее словам, пенсионерам, которые не обращались за пенсиями нужно обратиться в Центры предоставления административных услуг (ЦНАП).

"Сейчас при проактивной позиции Министерства реинтеграции в Золотом и Счастье открыли большие современные ЦНАПы. Там есть представители Пенсионного фонда. Надо просто перейти КПВВ, зайти в ЦНАП и оформить социальную услугу", - пояснила Лазебная.