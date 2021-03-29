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Надо перейти КПВВ: в Минсоце сказали, как 400 тысячам жителей ОРДЛО получить пенсии

Автор: Ростислав Шаправский, Милан Лелич, Игорь Литвиненко

На территории ОРДЛО находится около 400 тысяч человек, которые не обращались за пенсиями. Для того чтобы они могли получить пенсии, им необходимо пересечь контрольно-пропускные пункты въезда-выезда.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщила министр социальной политики Марина Лазебная.

По ее словам, пенсионерам, которые не обращались за пенсиями нужно обратиться в Центры предоставления административных услуг (ЦНАП).

"Сейчас при проактивной позиции Министерства реинтеграции в Золотом и Счастье открыли большие современные ЦНАПы. Там есть представители Пенсионного фонда. Надо просто перейти КПВВ, зайти в ЦНАП и оформить социальную услугу", - пояснила Лазебная.

Напомним, в феврале Ощадбанк продлил срок действия платежных карт внутренне перемещенных лиц до мая 2021 года.

Также в Кабинете министров ранее сообщали, что у пенсионеров из ОРДЛО будет месяц на верификацию после того, как закончится карантин.

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Новости Украины пенсииКПВВМинистерство социальной политикиОРДЛО
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