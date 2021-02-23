ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Ощадбанк продлил срок действия платежных карт внутренне перемещенных лиц

Новина українською → Киев, Вторник 23 февраля 2021 11:40
Ощадбанк продлил срок действия платежных карт внутренне перемещенных лиц Фото: Ощадбанк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Государственный Ощадбанк продлил срок действия платежных карточек внутренне перемещенных лиц. Старой картой можно рассчитываться до 1 мая 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба банка.


Как отмечается в сообщении, карты Ощадбанка внутренне перемещенных лиц с тарифным пакетом "Мой счет", срок действия которых истекает во время карантина, не будут блокироваться до 1 мая 2021 года.

У Ощадбанке напомнили, что банк продолжает перевыпуск карт по графику и доставляет их в отделения.

"Если вы получили SMS от Ощадбанка, то ваша карта уже перевыпущена в отделении. Если вы не смогли забрать свою новую карту в отделении, вы можете и дальше снимать деньги и рассчитываться своей старой картой до 1 мая 2021 года", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕСПЧ принял сторону Украины в деле о выплате пенсий в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Правительство не может выплачивать деньги на оккупированной Россией территории с 2014 года.

В Кабинете министров Украины ранее заявляли, что у пенсионеров из ОРДЛО будет месяц на верификацию после того, как закончится карантин

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Экономика Ощадбанк Донбасс платежи
NEWS
Семь лет лишения свободы: суд огласил приговор Стерненко
Семь лет лишения свободы: суд огласил приговор Стерненко
DAILY
Игры на трубе. Достроят ли "Северный поток-2" и чем это угрожает Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Игры на трубе. Достроят ли "Северный поток-2" и чем это угрожает Украине