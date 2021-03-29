ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Надо перейти КПВВ: в Минсоце сказали, как 400 тысячам жителей ОРДЛО получить пенсии

Новина українською → Киев, Понедельник 29 марта 2021 10:48
Надо перейти КПВВ: в Минсоце сказали, как 400 тысячам жителей ОРДЛО получить пенсии Фото: для получения пенсии нужно обратиться в ЦНАП после пересечения КПВВ (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Ростислав Шаправский, Милан Лелич, Игорь Литвиненко

На территории ОРДЛО находится около 400 тысяч человек, которые не обращались за пенсиями. Для того чтобы они могли получить пенсии, им необходимо пересечь контрольно-пропускные пункты въезда-выезда.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщила министр социальной политики Марина Лазебная.

По ее словам, пенсионерам, которые не обращались за пенсиями нужно обратиться в Центры предоставления административных услуг (ЦНАП).

"Сейчас при проактивной позиции Министерства реинтеграции в Золотом и Счастье открыли большие современные ЦНАПы. Там есть представители Пенсионного фонда. Надо просто перейти КПВВ, зайти в ЦНАП и оформить социальную услугу", - пояснила Лазебная.

Напомним, в феврале Ощадбанк продлил срок действия платежных карт внутренне перемещенных лиц до мая 2021 года.

Также в Кабинете министров ранее сообщали, что у пенсионеров из ОРДЛО будет месяц на верификацию после того, как закончится карантин.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество пенсии КПВВ Министерство социальной политики ОРДЛО
NEWS
Резкий спад: в Украине 8346 новых случаев коронавируса
Резкий спад: в Украине 8346 новых случаев коронавируса
DAILY
Марина Лазебная: Мы стареющая нация. Без накопительной пенсии каждый Кабмин будет "латать дыры"
Ростислав Шаправский, Милан Лелич Марина Лазебная: Мы стареющая нация. Без накопительной пенсии каждый Кабмин будет "латать дыры"