Надо перейти КПВВ: в Минсоце сказали, как 400 тысячам жителей ОРДЛО получить пенсии
На территории ОРДЛО находится около 400 тысяч человек, которые не обращались за пенсиями. Для того чтобы они могли получить пенсии, им необходимо пересечь контрольно-пропускные пункты въезда-выезда.
Об этом в интервью РБК-Украина сообщила министр социальной политики Марина Лазебная.
По ее словам, пенсионерам, которые не обращались за пенсиями нужно обратиться в Центры предоставления административных услуг (ЦНАП).
"Сейчас при проактивной позиции Министерства реинтеграции в Золотом и Счастье открыли большие современные ЦНАПы. Там есть представители Пенсионного фонда. Надо просто перейти КПВВ, зайти в ЦНАП и оформить социальную услугу", - пояснила Лазебная.
Напомним, в феврале Ощадбанк продлил срок действия платежных карт внутренне перемещенных лиц до мая 2021 года.
Также в Кабинете министров ранее сообщали, что у пенсионеров из ОРДЛО будет месяц на верификацию после того, как закончится карантин.