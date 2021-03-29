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Треба перейти КПВВ: в Мінсоці сказали, як 400 тисячам жителів ОРДЛО отримати пенсії

Новость на русском → Київ, Понеділок 29 березня 2021 10:48
Треба перейти КПВВ: в Мінсоці сказали, як 400 тисячам жителів ОРДЛО отримати пенсії Фото: для отримання пенсії потрібно звернутися в ЦНАП після перетину КПВВ (РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Ростислав Шаправський, Мілан Лєліч, Ігор Литвиненко

На території ОРДЛО знаходиться близько 400 тисяч осіб, які не зверталися за пенсіями. Для того, щоб вони могли отримати пенсії, їм необхідно перетнути контрольно-пропускні пункти в'їзду-виїзду.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

За її словами, пенсіонерам, які не зверталися за пенсіями потрібно звернутися в Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП).

"Зараз при проактивної позиції Міністерства реінтеграції в Золотому і Щасті відкрили великі сучасні ЦНАПи. Там є представники Пенсійного фонду. Треба просто перейти КПВВ, зайти в ЦНАП та оформити соціальну послугу", - пояснила Лазебна.

Нагадаємо, в лютому Ощадбанк продовжив термін дії платіжних карток внутрішньо переміщених осіб до травня 2021 року.

Також у Кабінеті міністрів раніше повідомляли, що у пенсіонерів з ОРДЛО буде місяць на верифікацію після того, як закінчиться карантин.

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