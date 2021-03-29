Треба перейти КПВВ: в Мінсоці сказали, як 400 тисячам жителів ОРДЛО отримати пенсії
На території ОРДЛО знаходиться близько 400 тисяч осіб, які не зверталися за пенсіями. Для того, щоб вони могли отримати пенсії, їм необхідно перетнути контрольно-пропускні пункти в'їзду-виїзду.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна.
За її словами, пенсіонерам, які не зверталися за пенсіями потрібно звернутися в Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП).
"Зараз при проактивної позиції Міністерства реінтеграції в Золотому і Щасті відкрили великі сучасні ЦНАПи. Там є представники Пенсійного фонду. Треба просто перейти КПВВ, зайти в ЦНАП та оформити соціальну послугу", - пояснила Лазебна.
Нагадаємо, в лютому Ощадбанк продовжив термін дії платіжних карток внутрішньо переміщених осіб до травня 2021 року.
Також у Кабінеті міністрів раніше повідомляли, що у пенсіонерів з ОРДЛО буде місяць на верифікацію після того, як закінчиться карантин.