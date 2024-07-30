"Перейшов межу". Сійярто звинуватив у брехні главу МЗС Польщі

"Мій польський колега Радослав Сікорський продовжує провокації, до яких я, звісно, міг би звикнути, оскільки ми пліч-о-пліч сидимо в Раді закордонних справ ЄС, однак цього разу він збрехав та перетнув межу, коли заявив, що я захоплено підтримую його безглузду пропозицію провести наступну неформальну зустріч міністрів закордонних справ", - заявив він.

Сійярто наголосив, що він навпаки відмовився, після того, як було внесено пропозицію, що засідання не відбудеться в Україні.

За його словами, Україна порушує угоду про партнерство з ЄС, ставлячи під загрозу безпеку енергопостачання.

Він додав, що Угорщина продовжує шукати правові та технічні рішення для забезпечення безперервності поставок нафти, незважаючи на заборону транзиту через Україну.

Він також висловив невдоволення з приводу того, як польська дипломатія "тоне в болоті брехні" і нагадав, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан представляв Угорщину, а не ЄС, під час мирної місії.

"Можливо зараз це зрозуміють. Говорити про ізоляцію у випадку прем'єр-міністра та уряду, який сьогодні єдиний від Європи до Сходу і Заходу, - це не перебільшення мудрості. У будь-якому разі ми вітаємо з поверненням наших польських братів і сестер у Центральну Європу", - додав Сійярто.