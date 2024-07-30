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"Перейшов межу". Сійярто звинуватив у брехні главу МЗС Польщі

Фото: глава МЗС Угорщини Петер Сійярто (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто звинуватив польського колегу Радослава Сікорського у брехні на тлі посилення дипломатичної суперечки між країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Facebook.

"Мій польський колега Радослав Сікорський продовжує провокації, до яких я, звісно, міг би звикнути, оскільки ми пліч-о-пліч сидимо в Раді закордонних справ ЄС, однак цього разу він збрехав та перетнув межу, коли заявив, що я захоплено підтримую його безглузду пропозицію провести наступну неформальну зустріч міністрів закордонних справ", - заявив він.

Сійярто наголосив, що він навпаки відмовився, після того, як було внесено пропозицію, що засідання не відбудеться в Україні.

За його словами, Україна порушує угоду про партнерство з ЄС, ставлячи під загрозу безпеку енергопостачання.

Він додав, що Угорщина продовжує шукати правові та технічні рішення для забезпечення безперервності поставок нафти, незважаючи на заборону транзиту через Україну.

Він також висловив невдоволення з приводу того, як польська дипломатія "тоне в болоті брехні" і нагадав, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан представляв Угорщину, а не ЄС, під час мирної місії. 

"Можливо зараз це зрозуміють. Говорити про ізоляцію у випадку прем'єр-міністра та уряду, який сьогодні єдиний від Європи до Сходу і Заходу, - це не перебільшення мудрості. У будь-якому разі ми вітаємо з поверненням наших польських братів і сестер у Центральну Європу", - додав Сійярто. 

Суперечка між Польщею та Угорщиною

Раніше Сікорський в інтерв'ю Visegrad Insight повідомив, що під час міністерської зустрічі Ради ЄС, на якій обговорювалося місце проведення засідань у період угорського головування, Сійярто спочатку підтримав польську пропозицію провести одне із засідань в Україні - у Львові чи Мукачеві, але потім змінив свою думку.

Сікорський також зазначив, що Угорщина стає дедалі ізольованішою в Європейському Союзі, і її позиція викликає роздратування в інших країн-членів.

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