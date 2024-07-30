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"Перешел черту". Сийярто обвинил во лжи главу МИД Польши

Фото: глава МИД Венгрии Петер Сийярто (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил польского коллегу Радослава Сикорского во лжи на фоне усиливающегося дипломатического спора между странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Facebook.

"Мой польский коллега Радослав Сикорский продолжает провокации, к которым я конечно мог бы привыкнуть, поскольку мы бок о бок сидим в Совете иностранных дел ЕС, однако на этот раз он солгал и пересек черту, когда заявил, что я восторженно поддерживаю его нелепое предложение провести следующую неформальную встречу министров иностранных дел", - заявил он.

Сийярто подчеркнул, что он наоборот отказался, после того, как было внесено предложение, что заседание не состоится в Украине.

По его словам, Украина нарушает соглашение о партнерстве с ЕС, ставя под угрозу безопасность энергоснабжения.

Он добавил, что Венгрия продолжает искать правовые и технические решения для обеспечения непрерывности поставок нефти, несмотря на запрет транзита через Украину.

Он также выразил недовольство по поводу того, как польская дипломатия "тонет в болоте лжи" и напомнил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан представлял Венгрию, а не ЕС, во время мирной миссии. 

"Возможно сейчас это поймут. Говорить об изоляции в случае премьер-министра и правительства, который сегодня единственный от Европы к Востоку и Западу, - это не преувеличение мудрости. В любом случае мы приветствуем с возвращением наших польских братьев и сестер в Центральную Европу", - добавил Сийярто. 

Спор между Польшей и Венгрией

Ранее Сикорский в интервью Visegrad Insight сообщил, что во время министерской встречи Совета ЕС, на которой обсуждалось место проведения заседаний в период венгерского председательства, Сийярто сначала поддержал польское предложение провести одно из заседаний в Украине - во Львове или Мукачево, но затем изменил свое мнение.

Сикорский также отметил, что Венгрия становится все более изолированной в Европейском Союзе, и ее позиция вызывает раздражение у других стран-членов.

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