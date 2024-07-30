ua en ru
Вт, 30 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Перейшов межу". Сійярто звинуватив у брехні главу МЗС Польщі

Вівторок 30 липня 2024 12:08
UA EN RU
"Перейшов межу". Сійярто звинуватив у брехні главу МЗС Польщі Фото: глава МЗС Угорщини Петер Сійярто (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто звинуватив польського колегу Радослава Сікорського у брехні на тлі посилення дипломатичної суперечки між країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Facebook.

"Мій польський колега Радослав Сікорський продовжує провокації, до яких я, звісно, міг би звикнути, оскільки ми пліч-о-пліч сидимо в Раді закордонних справ ЄС, однак цього разу він збрехав та перетнув межу, коли заявив, що я захоплено підтримую його безглузду пропозицію провести наступну неформальну зустріч міністрів закордонних справ", - заявив він.

Сійярто наголосив, що він навпаки відмовився, після того, як було внесено пропозицію, що засідання не відбудеться в Україні.

За його словами, Україна порушує угоду про партнерство з ЄС, ставлячи під загрозу безпеку енергопостачання.

Він додав, що Угорщина продовжує шукати правові та технічні рішення для забезпечення безперервності поставок нафти, незважаючи на заборону транзиту через Україну.

Він також висловив невдоволення з приводу того, як польська дипломатія "тоне в болоті брехні" і нагадав, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан представляв Угорщину, а не ЄС, під час мирної місії.

"Можливо зараз це зрозуміють. Говорити про ізоляцію у випадку прем'єр-міністра та уряду, який сьогодні єдиний від Європи до Сходу і Заходу, - це не перебільшення мудрості. У будь-якому разі ми вітаємо з поверненням наших польських братів і сестер у Центральну Європу", - додав Сійярто.

Суперечка між Польщею та Угорщиною

Раніше Сікорський в інтерв'ю Visegrad Insight повідомив, що під час міністерської зустрічі Ради ЄС, на якій обговорювалося місце проведення засідань у період угорського головування, Сійярто спочатку підтримав польську пропозицію провести одне із засідань в Україні - у Львові чи Мукачеві, але потім змінив свою думку.

Сікорський також зазначив, що Угорщина стає дедалі ізольованішою в Європейському Союзі, і її позиція викликає роздратування в інших країн-членів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Угорщина Польща
NEWS
Україна протягом наступних місяців може жити без відключень світла, - радник прем'єра
Україна протягом наступних місяців може жити без відключень світла, - радник прем'єра
DAILY
Сергій Марченко: Можемо дискутувати щодо підвищення податків, але ситуація вже критична
Ростислав Шаправський, Руслан Кисляк Сергій Марченко: Можемо дискутувати щодо підвищення податків, але ситуація вже критична