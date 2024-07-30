"Перешел черту". Сийярто обвинил во лжи главу МИД Польши
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил польского коллегу Радослава Сикорского во лжи на фоне усиливающегося дипломатического спора между странами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Facebook.
"Мой польский коллега Радослав Сикорский продолжает провокации, к которым я конечно мог бы привыкнуть, поскольку мы бок о бок сидим в Совете иностранных дел ЕС, однако на этот раз он солгал и пересек черту, когда заявил, что я восторженно поддерживаю его нелепое предложение провести следующую неформальную встречу министров иностранных дел", - заявил он.
Сийярто подчеркнул, что он наоборот отказался, после того, как было внесено предложение, что заседание не состоится в Украине.
По его словам, Украина нарушает соглашение о партнерстве с ЕС, ставя под угрозу безопасность энергоснабжения.
Он добавил, что Венгрия продолжает искать правовые и технические решения для обеспечения непрерывности поставок нефти, несмотря на запрет транзита через Украину.
Он также выразил недовольство по поводу того, как польская дипломатия "тонет в болоте лжи" и напомнил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан представлял Венгрию, а не ЕС, во время мирной миссии.
"Возможно сейчас это поймут. Говорить об изоляции в случае премьер-министра и правительства, который сегодня единственный от Европы к Востоку и Западу, - это не преувеличение мудрости. В любом случае мы приветствуем с возвращением наших польских братьев и сестер в Центральную Европу", - добавил Сийярто.
Спор между Польшей и Венгрией
Ранее Сикорский в интервью Visegrad Insight сообщил, что во время министерской встречи Совета ЕС, на которой обсуждалось место проведения заседаний в период венгерского председательства, Сийярто сначала поддержал польское предложение провести одно из заседаний в Украине - во Львове или Мукачево, но затем изменил свое мнение.
Сикорский также отметил, что Венгрия становится все более изолированной в Европейском Союзе, и ее позиция вызывает раздражение у других стран-членов.
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