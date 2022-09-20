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Перейшов на бік ворога. Екс-поліцейському з Куп'янська повідомлено про підозру

Фото: екс-поліцейському з Куп'янська повідомлено про підозру у держзраді (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Поліцейському із Куп'янська, який під час окупації міста перейшов на бік ворога, повідомлено про підозру у державній зраді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора .

За даними слідства, під час окупації Куп'янська екс-поліцейський добровільно перейшов на бік ворога та обійняв посаду у "правоохоронних органах" окупантів.

Наразі зраднику повідомлено про підозру у державній зраді в умовах військового стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Нагадаємо, раніше правоохоронці затримали мешканця Куп'янська (Харківська область), який під час окупації очолив "комунальне підприємство" та допомагав росіянам приховувати злочини.

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ПрокуратураКупянск