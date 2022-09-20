Перешел на сторону врага. Экс-полицейскому из Купянска сообщено о подозрении

Полицейскому из Купянска, который во время оккупации города перешел на сторону врага, сообщено о подозрении в государственной измене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора .

По данным следствия, во время оккупации Купянска экс-полицейский добровольно перешел на сторону врага и занял должность в "правоохранительных органах" оккупантов.

Сейчас предателю сообщено о подозрении в государственной измене в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).